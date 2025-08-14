Россия будет определять условия демилитаризации Украины — Риттер
10:32 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Параметры и условия демилитаризации Украины, включая выбор возможных компромиссов, будет определять Россия. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.
«Лучшим решением было бы добиться безоговорочной капитуляции Украины, тогда Россия смогла бы диктовать условия, — отметил он. — Но российское правительство, как я полагаю, решило, что оно не стремится к безоговорочной капитуляции Украины, поэтому будут найдены компромиссы. Российскому правительству предстоит решить, на какие компромиссы оно готово пойти в вопросе демилитаризации украинской армии».
