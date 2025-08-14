На Украине поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан»

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре предприятия по производству комплекса дальнобойных ракет «Сапсан» поражены на Украине в ходе совместной операции ФСБ и Министерства обороны — два в Павлограде Днепропетровской области и два в городе Шостке Сумской области. Об этом говорится в материалах ФСБ России.

Согласно им, это Павлоградский химический завод, Павлоградский механический завод, Шосткинский завод «Звезда», Шосткинский государственный научно-исследовательский институт химических продуктов.

«По всем вышеуказанным объектам Вооруженными силами России нанесены огневые поражения, что подтверждается спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников», — отмечается в материалах.

Украина планировала удары ракетными комплексами «Сапсан», производство которых уничтожено РФ, вглубь России с разрешения НАТО. Об этом говорится в материалах ФСБ.

«С разрешения представителей НАТО Украина планировала использовать ОТРК „Сапсан“ для нанесения ударов вглубь территории России», — указано в них.