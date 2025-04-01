Водителей, получивших гражданство РФ и не поменявших иностранные права, начнут штрафовать
10:20 01.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранные права водителей, получивших российское гражданство, вид на жительство или разрешение на временное проживание, с 1 апреля будут недействительны. За их использование водитель может быть оштрафован на 15 тысяч рублей и отстранен от управления автомобилем.
С 1 апреля вступает в силу закон, согласно которому иностранные и международные водительские права признаются недействительными спустя год с даты получения иностранцами вида на жительство в РФ или российского гражданства. Требование распространяется и на россиян с иностранными правами, которые они, например, оформили во время длительного нахождения за границей. Эти документы россиянам также должны заменить спустя год с даты первого въезда в РФ. Водителям для этого нужно пересдать экзамен.
Исключения составят выданные в Белоруссии водительские права россиян и граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в РФ. Также смогут получить водительское удостоверение на основании иностранных водительских прав без прохождения обучения, сдачи экзаменов и предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для управления транспортным средством сотрудники дипломатических представительств и члены их семей.
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