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ВОЗ опровергает появление в РФ «новой инфекции»

09:32 04.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у РФ данные о якобы новом вирусе на территории страны, проведенные исследования подтвердили микоплазменную инфекцию. Об этом заявил в интервью ТАСС глава офиса ВОЗ в Москве Батыр Бердыклычев, комментируя зарегистрированные случаи кашля с кровью.

Он пояснил, что для изучения ситуации организация связалась с Роспотребнадзором и «получила разъяснение о том, что было действительно пять случаев на тот момент неизвестного заболевания».

«Но впоследствии было проведено расследование, в том числе лабораторно подтвержденное, о том, что данные пять случаев в Москве и Московской области являлись пневмонией, вызванной микоплазменной инфекцией. Это не новый вирус. И, конечно, количество случаев не представляет повышенного эпидемиологического риска», — отметил Бердыклычев.

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