В подмосковном Дмитрове подросток убил 10-летнего школьника, ударив его ножом

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на 10-летнего мальчика в подмосковном Дмитрове, от ножевых ранений ребенок погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«9 апреля днем у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа, 14-летний подросток в ходе конфликта напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребенок скончался», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), подозреваемый задержан.