В подмосковном Дмитрове подросток убил 10-летнего школьника, ударив его ножом
17:00 09.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на 10-летнего мальчика в подмосковном Дмитрове, от ножевых ранений ребенок погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.
«9 апреля днем у жилого дома, расположенного в поселке Некрасовский микрорайона Трудовая Дмитровского городского округа, 14-летний подросток в ходе конфликта напал на школьника, причинив ему ножевое ранение, от которого ребенок скончался», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), подозреваемый задержан.
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