Победителей в тарифных войнах не бывает — Си Цзиньпин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В тарифных войнах не может быть победителей. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшейся в Пекине встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом, сообщает Центральное телевидение Китая.

«В тарифных войнах нет победителей, если противопоставлять себя миру, то окажешься в изоляции», — сказал китайский лидер.