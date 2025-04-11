Подведены итоги трека «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады

17:15

Фото пресс-службы Благотворительного фонда «Вклад в будущее»

В Москве наградили победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) по искусственному интеллекту (AI) — совместному профилю НТО и Академии искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Экспертную поддержку оказали специалисты в области искусственного интеллекта из Sber AI и центр «Амурский тигр».

В этом сезоне заявки на участие в профиле подали 7,5 тыс. учеников 8–11 классов из 87 регионов России и других стран: Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. AI-трек стал самым популярным из 32 профилей олимпиады. В финал вышли 94 старшеклассника. Больше всего финалистов — из Москвы (20 человек), Новосибирской области (15) и Санкт-Петербурга (9).

В этом году финалисты решали задачи от Sber AI и центра «Амурский тигр» по разработке моделей компьютерного зрения для мониторинга популяции краснокнижного амурского тигра. В индивидуальном зачете победили 7 школьников, а призерами стали 16 ребят.

Успехи в олимпиаде помогут ребятам попасть в ведущие вузы страны. Лучшие поступят в профильные вузы без вступительных экзаменов или получат 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. Также ребят пригласят на стажировку в Сбер и компании-партнёры по направлению «Машинное обучение», где они смогут узнать о возможностях AI-сервисов GigaChat и Kandinsky, которыми пользуются миллионы людей.

«Сегодня без искусственного интеллекта не может развиваться ни одна профессия, — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Вам выпала уникальная возможность — переизобрести мир и осуществить новую технологическую революцию, кардинально более мощную, чем все предыдущие. Такой возможности не было ни у одного поколения до вас».

В групповом зачете победили пять команд. Призы — денежные образовательные сертификаты от 250 тыс. до 650 тыс. рублей. Общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» в этом году составил 4 млн руб.

Дополнительно Сбер учредил пять специальных номинаций: ML Lady (лучший результат среди девочек), «Дело не в возрасте» (самый юный участник), «Лучшее решение предметного тура» (лучший результат по информатике и математике), «С ИИ на ты» (за участие в профиле не первый год), «Уверенная стабильность» (за наименьшую разницу между публичным и приватным рейтингом). Победители в них получили умные колонки SberBoom Home и умные ночники Sber.

«Очень важно, что в финале вам пришлось решать практическую инженерную задачу, связанную с сохранением природы. Это не только готовит вас к будущей профессиональной жизни, но и даёт понять, что амбициозные цели, которые вы перед собой будете ставить, должны быть и социально значимыми», — отметил ректор НИУ ВШЭ, заместитель сопредседателей оргкомитета НТО Никита Анисимов.

Состязания проводятся шестой год подряд. За это время их участниками стали 35 тыс. ребят из разных стран. В разные годы они совершенствовали языковые модели, автоматизировали анализ визуальных данных, создавали алгоритмы поиска новых лекарств.

Национальная технологическая олимпиада — ведущие российские командные инженерные соревнования для учащихся старших классов и студентов. С 2019 года благодаря проекту «Академия искусственного интеллекта для школьников» в олимпиаду включен профиль по искусственному интеллекту.