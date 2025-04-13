К украинцам в Австрии следует относиться таким же образом, как к другим просителям убежища - министр
10:20 13.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прибывающим в Австрийскую республику беженцам с Украины не следует предоставлять больше помощи, чем людям из других стран, заявила министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Австрии Клаудиа Плакольм.
«К украинцам следует относиться таким же образом, как к другим просителям убежища, нет причин проводить здесь различие», — цитирует ее слова портал Exxpress. Заявления Плакольм прозвучали на фоне притока в Зальцбург семей цыган из западных областей Украины, не затронутых боевыми действиями.
Сейчас система защиты беженцев распространяется на всех, кто приезжает в Австрию через Украину. По мнению министра, действие нынешнего указа о перемещенных лицах «должно быть немедленно приостановлено».
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