Позиции экономик мира ослабели из-за возросшего госдолга — глава МВФ
17:40 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Странам мира приходится бороться с новыми вызовами с более слабых позиций из-за возросшего госдолга. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«Экономики сталкиваются с новыми вызовами, находясь в более слабой стартовой позиции, поскольку бремя госдолга значительно выше, чем всего несколько лет назад. В связи с этим большинство стран должны принять решительные налогово-бюджетные меры для восстановления политического пространства для маневра, намечая пути для поэтапной корректировки при соблюдении бюджетных рамок», — сказала она во время выступления в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе.
Свое выступление она сопроводила графиком роста госдолга в мире. Из него следует, что с 2019 года в развитых странах он вырос на 10 процентных пунктов, достигнув значений около 112% от ВВП. В то же время закредитованность развивающихся экономик увеличивалась за минувшие годы гораздо быстрее: госдолг с 2019 года возрос на 25 процентных пунктов и достиг значений около 80% от ВВП.
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