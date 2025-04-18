Прогресс по урегулированию на Украине есть, но впереди еще много работы, считают в Кремле

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наработки по украинскому урегулированию уже есть, но предстоит еще много сложных обсуждений. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Определенные наработки уже есть, но, конечно, впереди еще много сложных обсуждений», — сказал представитель Кремля.