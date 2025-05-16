ВС РФ поразили украинский завод по производству компонентов для ракет «Нептун»

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА, поражены цеха сборки и ремонта вооружения и военной техники, в том числе предприятие ВПК Украины, производящее компоненты для противокорабельных ракет «Нептун». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 10 по 16 мая т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет „Нептун“ и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — сообщили там.