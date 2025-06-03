Мадуро назвал безумным заявление премьер-министра Великобритании о подготовке к войне

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал безумным заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о подготовке к войне и предложил создать в Европе антивоенное движение.

«Я предлагаю народу Великобритании, Лондона, Ливерпуля <…> ответить на этот безумный, отчаянный призыв к войне вашего премьер-министра», — заявил президент в программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión. Он подчеркнул, что «из Венесуэлы мы говорим: нет войне, человечество нуждается в мире, и дико говорить о войне в Европе».

Мадуро считает, что Стармер говорит о войне от имени декадентских элит и производителей оружия, которые развязали две мировые войны. «Исполнилось 80 лет с тех пор, как Красная армия одержала победу над нацистами и освободила всю Европу, и через 80 лет они говорят, что готовятся к большой войне», — отметил президент.

Венесуэльский лидер обратился к европейским странам с предложением создать мощное социальное, народное антивоенное, антимилитаристское движение, против войны, к которой призывает этот безумный <…> премьер-министр Стармер».

Выступая в понедельник на пресс-конференции в Глазго, Стармер объявил, что Великобритания увеличивает инвестиции в оборону, чтобы обеспечить готовность своих вооруженных сил вести боевые действия на фоне роста напряженности в Европе.