Евроскептицизм негативно отразится на стабильности электросетей ЕС — Fortum
11:32 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост евроскептицизма негативно отразится на перспективах объединения и интеграции электросетей стран Евросоюза. С таким предупреждением выступил президент Союза электроэнергетической промышленности ЕС и генеральный директор финской энергетической компании Fortum Маркус Раурамо.
«Градус индивидуализма в целом увеличивается, как и краткосрочность интересов. Становится трудно объяснять потребителям <…>, что интегрированный рынок даст больше эффекта, чем маленькие островки, на которых каждый пытается быть самодостаточным», — сказал Раурамо в интервью газете Financial Times.
Он подчеркнул, что массовые сбои в подаче электроэнергии в Испании и Португалии в конце апреля этого года наглядно демонстрируют необходимость укрепления устойчивости энергосистемы ЕС. В то же время проекты интеграции сетей сталкиваются со все большими инвестиционными проблемами и противодействием со стороны правительств отдельных стран, добавил глава Fortum. Одной из причин этого он назвал беспокойство относительно возможного роста цен из-за разной стоимости генерации электроэнергии в странах ЕС. Раурамо допускает, что более глубокая интеграция может привести к краткосрочному росту тарифов, но затем они должны снизиться для всех стран союза.
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