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Цена нефти Brent на ICE превысила $81 за баррель

09:32 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01:00 мск, стоимость Brent значительно ускорила рост и превысила $80 впервые с 21 января, поднявшись до $80,98, а затем к 01:01 мск стоимость нефти превысила $81, впервые с 20 января, торгуясь на уровне $81,4 (плюс 5,28%).

По состоянию на 01:05 мск Brent торговалась на уровне $80,41 за баррель (плюс 3,98%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года дорожал на 5,89% — до $78,40 за баррель.

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