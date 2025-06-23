Цена нефти Brent на ICE превысила $81 за баррель
09:32 23.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 20 января, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 01:00 мск, стоимость Brent значительно ускорила рост и превысила $80 впервые с 21 января, поднявшись до $80,98, а затем к 01:01 мск стоимость нефти превысила $81, впервые с 20 января, торгуясь на уровне $81,4 (плюс 5,28%).
По состоянию на 01:05 мск Brent торговалась на уровне $80,41 за баррель (плюс 3,98%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года дорожал на 5,89% — до $78,40 за баррель.
НОВОСТИ
- 09:20 23.06.2025
- СБ ООН должен передать ядерные объекты Израиля под контроль МАГАТЭ — постпред Ирана
- 09:05 23.06.2025
- Трамп допустил смену власти в Иране, если его руководство не делает страну «вновь великой»
- 09:00 23.06.2025
- За ночь сбиты 23 БПЛА над тремя регионами юга России
- 20:00 22.06.2025
- «Естественно, США должны получить ответ» на удары по ядерным объектам – президент Ирана
- 19:50 22.06.2025
- Испания и Италия смогли добиться отсрочки по реализации договоренности стран НАТО о повышении расходов на оборону
- 19:28 22.06.2025
- Тайские военные закрыли КПП на границе Таиланда и Камбоджи
- 18:32 22.06.2025
- Власти США предупредили население о том, что ирано-израильсикй конфликт может мотивировать экстремистов попытаться совершить нападения
- 16:25 22.06.2025
- Парламент Ирана пришел к выводу, что Ормузский пролив необходимо закрыть
- 15:35 22.06.2025
- Пентагон: Операция не была нацелена против иранских военных и иранского народа
- 14:00 22.06.2025
- Глава МИД Ирана собирается в Москву, планируется встреча с президентом РФ - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать