Над регионами РФ за ночь сбиты 44 украинских БПЛА
09:00 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над акваторией Черного моря, девять — над территорией Волгоградской области, семь — над территорией Республики Крым, семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Белгородской области и один — над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
