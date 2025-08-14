Путин провел совещание по подготовке к саммиту на Аляске — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к предстоящей российско-американской встрече на Аляске в четверг провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин 15 августа встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Владимир Путин сегодня в рамках подготовки к предстоящему на Аляске российско-американской встрече в верхах провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента», — сказал Песков.