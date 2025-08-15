Свыше 5 тыс. иранских студентов обучаются в вузах РФ — Мишустин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Ирана плодотворно развиваются во всех сферах — от экономики до культуры. В российских вузах обучаются более 5 тыс. иранских студентов. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

По словам Мишустина, успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество — не в последнюю очередь благодаря действующему с 2023 года соглашению о свободной торговле с ЕАЭС. «Его реализация будет способствовать росту взаимного товарооборота и продвижению совместных экономических проектов. Речь идет о всей промышленности, об энергетике, о фармацевтике, о сельском хозяйстве», — заметил премьер.

«Искренне заинтересованы в развитии культурно-гуманитарных связей. В российских вузах обучается более 5 тыс. иранских студентов, — добавил глава кабмина РФ. — Совместные наши гуманитарные направления и инициативы помогают нашим гражданам лучше познакомиться с историей наших стран».