0
0
73
НОВОСТИ

Свыше 5 тыс. иранских студентов обучаются в вузах РФ — Мишустин

11:05 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Ирана плодотворно развиваются во всех сферах — от экономики до культуры. В российских вузах обучаются более 5 тыс. иранских студентов. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

По словам Мишустина, успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество — не в последнюю очередь благодаря действующему с 2023 года соглашению о свободной торговле с ЕАЭС. «Его реализация будет способствовать росту взаимного товарооборота и продвижению совместных экономических проектов. Речь идет о всей промышленности, об энергетике, о фармацевтике, о сельском хозяйстве», — заметил премьер.

«Искренне заинтересованы в развитии культурно-гуманитарных связей. В российских вузах обучается более 5 тыс. иранских студентов, — добавил глава кабмина РФ. — Совместные наши гуманитарные направления и инициативы помогают нашим гражданам лучше познакомиться с историей наших стран».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 15.08.2025
Ученые из Дании и Австралии прогнозируют сокращение поголовья оленей в Арктике на 80%
0
12
11:20 15.08.2025
Пашинян отправится в РФ с визитом в ближайшее время — Оверчук
0
55
11:00 15.08.2025
Индия больше не поддастся ядерному шантажу и решительно отреагирует на любую угрозу — Моди
0
88
10:32 15.08.2025
Ким Чен Ын пожелал Путину новых побед — ЦТАК
0
155
10:20 15.08.2025
ВВП ЕАЭС вырос на 4,4% за прошлый год — Мишустин
0
160
10:05 15.08.2025
NYT назвала саммит РФ и США без Украины и Европы на Аляске дипломатической победой России
0
186
10:00 15.08.2025
«Коалиция желающих» отправить войска на Украину стала коалицией нежелающих — Килинкаров
0
204
09:32 15.08.2025
Президент Сербии обвинил протестующих в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде
0
222
09:20 15.08.2025
Отказ Запада от попыток изоляции РФ и подвижки по Украине пошли бы на пользу всем — Мэтлок
0
231
09:05 15.08.2025
Путин перед саммитом на Аляске прибыл в Магадан
0
296

Возврат к списку