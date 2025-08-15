Ученые из Дании и Австралии прогнозируют сокращение поголовья оленей в Арктике на 80%

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые прогнозируют 80-процентное сокращение популяции оленей в Арктике. Причиной этого явления становятся климатические изменения, сообщается в пресс-релизе Копенгагенского университета.

«По данным нового международного исследования, проведенного, в частности, учеными из Копенгагенского университета, к 2100 году популяция северных оленей в некоторых частях Арктики может сократиться на 80 процентов», — отмечено в сообщении. «Поголовье оленей переживало заметные сокращения в периоды быстрого глобального потепления, — прокомментировала научный сотрудник университета Элисабет Кантери. — Однако потери, которые ожидаются в ближайшие десятилетия из-за будущего изменения климата, вероятно, будут даже более серьезными, чем те, что мы видели до этого».

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в американском журнале Science Advances, ученые заглянули на 21 тыс. лет назад, чтобы узнать, как тогда реагировали олени на изменения климата. Они использовали окаменелости, древнюю ДНК и компьютерное моделирование. Полученные данные говорят о том, что некоторые популяции могут пострадать сильнее других. В большей степени это касается Северной Америки.

По словам доцента австралийского Университета Аделаиды Дэмиена Фордхэма, если не произойдет значительное сокращение выбросов парниковых газов, то для животных сложится наихудшая ситуация. Он отметил, что исчезновение оленей будет иметь далеко идущие последствия для экосистемы, в которой они обитают, поскольку эти млекопитающие «представляют собой жизненно важный ресурс».

Олени способствуют разнообразию видов растений, а также являются источником пищи для населения Арктики. Ранее сообщалось, что в Арктическом регионе насчитывалось около 2,1 млн этих животных.