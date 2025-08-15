КНР подала иск в ВТО на Канаду
13:32 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Канаду из-за ограничений на ввоз китайской сталелитейной продукции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минкоммерции КНР.
«Китай подал иск в ВТО на Канаду из-за ограничений на импорт китайской сталелитейной и прочей продукции. Канадская сторона проигнорировала нормы ВТО и ввела дискриминационные тарифы на ряд продуктов, включая так называемые китайские стальные компоненты и другую продукцию. Это типичная практика односторонних мер и торгового протекционизма, которая наносит ущерб законным правам и интересам Китая и нарушает стабильность глобальных поставок стали и других производственно-поставочных цепочек», — говорится в заявлении.
