КНР подала иск в ВТО на Канаду

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Канаду из-за ограничений на ввоз китайской сталелитейной продукции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минкоммерции КНР.

«Китай подал иск в ВТО на Канаду из-за ограничений на импорт китайской сталелитейной и прочей продукции. Канадская сторона проигнорировала нормы ВТО и ввела дискриминационные тарифы на ряд продуктов, включая так называемые китайские стальные компоненты и другую продукцию. Это типичная практика односторонних мер и торгового протекционизма, которая наносит ущерб законным правам и интересам Китая и нарушает стабильность глобальных поставок стали и других производственно-поставочных цепочек», — говорится в заявлении.