Российские войска освободили Александроград в ДНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Александроград в Донецкой Народной Республике. Всего за неделю в зоне СВО освобождено семь населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили Александроград Донецкой Народной Республики», — сообщили там.