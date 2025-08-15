0
0
73
НОВОСТИ

Российские войска освободили Александроград в ДНР

14:12 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили Александроград в Донецкой Народной Республике. Всего за неделю в зоне СВО освобождено семь населенных пунктов, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили Александроград Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 15.08.2025
Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
0
33
14:00 15.08.2025
Румыния не собирается экономить на обороне — министр
0
123
13:32 15.08.2025
КНР подала иск в ВТО на Канаду
0
167
13:20 15.08.2025
В НАТО признали, что запасы оружия ЕС истощены из-за помощи Украине
0
189
13:05 15.08.2025
Индия разрабатывает систему противовоздушной обороны дальнего действия Kusha
0
199
13:00 15.08.2025
Нападения на полицию в Сербии будут караться максимально жестко — Минюст
0
179
12:32 15.08.2025
Брюссель дал четкие указания Кишиневу приговорить Гуцул — Шор
0
241
12:20 15.08.2025
Часть делегатов РФ и США в Анкоридже разместили в студенческом общежитии — университет
0
252
12:05 15.08.2025
Розничные продажи водки в РФ за январь — июль снизились на 4,2%, коньяка — на 9,8%
0
245
12:00 15.08.2025
Обозреватель The Daily Telegraph призвала осознать, что Украина проиграла войну
0
300

Возврат к списку