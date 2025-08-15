0
Возле Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5

14:32 15.08.2025 Источник: Интерфакс

Сейсмологи в пятницу зафиксировали в Тихом океане близ Камчатки землетрясение магнитудой 6,5, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие было зарегистрировано в 22:11 по местному времени (13:11 мск) с эпицентром в 97 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 48 км под морским дном, говорится в сообщении.

По предварительным данным, в краевом центре землетрясение ощутили силой до пяти баллов. Тревога цунами не объявлялась.

