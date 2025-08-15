Трамп может установить лимит на прием новых беженцев в США в 40 тыс. человек — Reuters

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установить лимит на прием новых беженцев в стране на уровне 40 тыс. человек в год, начиная с 2026 года. Об этом со ссылкой на источники и на внутренние документы Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщило агентство Reuters.

В служебной рассылке профильным чиновникам на уровне штатов главный специалист по программе помощи беженцам Минздрава США Энджи Салазар написала, что местным властям нужно ориентироваться на цифру в 40 тыс. Источники Reuters подтвердили, что в текущем обсуждении в администрации рассматриваются варианты в пределах от 12 до 40 тыс. беженцев в год.

При этом до 30 тыс. мест в рамках этого лимита может быть выделено по квоте для белого населения ЮАР, поскольку Трамп рассматривает эту группу въезжающих в США в качестве приоритетной. Во внутренней рассылке также отмечается, что помимо белых граждан ЮАР администрация Трампа рассчитывает принять некоторые группы афганцев, также рассматривается возможность въезда украинцев. В случае, если приоритетные группы беженцев не займут все выделенные места, то на них смогут претендовать граждане других стран.