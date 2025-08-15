Трамп исключил принятие Украины в НАТО, но допустил предоставление гарантий безопасности
16:32 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский президент Дональд Трамп допустил в перспективе предоставление Украине Соединенными Штатами гарантий безопасности вместе с Европой, но исключил вариант присоединения Киева к НАТО.
«Возможно. Вместе с Европой и другими странами», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о перспективах предоставления Вашингтоном Киеву гарантий безопасности. «Но не в форме НАТО, поскольку… Знаете, определенные вещи не произойдут», — подчеркнул Трамп, беседуя с репортерами на борту своего самолета на пути в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
