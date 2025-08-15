Денежные переводы в Грузию из РФ в январе — июле сократились на 28% — Нацбанк
17:12 15.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем денежных переводов из России в Грузию с января по июль текущего года составил $263 497 105, что на 28% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Грузии.
В результате РФ уступила лидирующую позицию и оказались на третьем месте. На втором расположилась Италия: в январе — июле из этой страны в Грузию было переведено более $351 млн, что на 8,2% больше аналогичного показателя в прошлом году. На первом месте находятся США — с января оттуда в Грузию было переведено более $382 млн, что на 20,7% больше прошлогодних показателей.
Всего в Грузию из разных стран мира с января по июль было переведено более $2 млрд, что на 5% больше аналогичного показателя за 2024 год.
