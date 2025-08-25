Иран надеется в ближайшие сроки начать поставки газа из РФ — посол в Москве
09:05 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран надеется, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшие сроки, почти все вопросы с «Газпромом» уже решены. Об этом заявил в интервью ТАСС посол исламской республики в России Казем Джалали.
«Мы надеемся, что это получится в ближайшие сроки. Мы сейчас проводим переговоры с „Газпромом“, практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.
