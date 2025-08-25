0
НОВОСТИ

Иран надеется в ближайшие сроки начать поставки газа из РФ — посол в Москве

09:05 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран надеется, что поставки российского газа через Азербайджан удастся начать в ближайшие сроки, почти все вопросы с «Газпромом» уже решены. Об этом заявил в интервью ТАСС посол исламской республики в России Казем Джалали.

«Мы надеемся, что это получится в ближайшие сроки. Мы сейчас проводим переговоры с „Газпромом“, практически все вопросы уже решены. Но надо найти общий язык по поводу цены. Если этот вопрос тоже решится, то все будет запущено», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

10:00 25.08.2025
Все пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, их доставляют в Курильск
09:32 25.08.2025
В Киргизии остановлены поиски пропавших на пике Победы двух альпинистов из Ирана
09:25 25.08.2025
Клиенты Сбера снова могут платить айфоном
09:20 25.08.2025
Глава ВГА Харьковской области надеется на установление контроля ВС РФ во всем регионе
09:00 25.08.2025
За ночь над регионами РФ сбит 21 украинский БПЛА
21:10 24.08.2025
Мерц об американских пошлинах: Возможно, мы еще легко отделались…
21:00 24.08.2025
Атаки ВСУ на нефтепровод МИД Венгрии приравнивает к посягательству на суверенитет
20:20 24.08.2025
Германия выступила против инициативы вступления России в НАТО в 90-е годы - Der Spiegel
19:30 24.08.2025
Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями двух новых модификаций зенитных ракет.
19:05 24.08.2025
Британия намерена продолжать программу подготовки украинских военных и в 2026 году
