Глава ВГА Харьковской области надеется на установление контроля ВС РФ во всем регионе

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил ТАСС, что надеется на освобождение всей Харьковской области до того, как будет достигнуто перемирие между Россией и Украиной.

«Как чиновник не могу, конечно, прогнозировать, анализировать, какие будут решения приняты нашим президентом, но как харьковчанин, конечно, надеюсь на освобождение всей территории Харькова, Харьковской области», — сказал он, комментируя возможность обмена территориями при мирном урегулировании конфликта.