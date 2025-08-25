Глава ВГА Харьковской области надеется на установление контроля ВС РФ во всем регионе
09:20 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил ТАСС, что надеется на освобождение всей Харьковской области до того, как будет достигнуто перемирие между Россией и Украиной.
«Как чиновник не могу, конечно, прогнозировать, анализировать, какие будут решения приняты нашим президентом, но как харьковчанин, конечно, надеюсь на освобождение всей территории Харькова, Харьковской области», — сказал он, комментируя возможность обмена территориями при мирном урегулировании конфликта.
