Украине грозит продовольственный кризис из-за запрета ввоза удобрений — аграрии

Урожайность главных культур на Украине в следующем году снизится на 30%, произойдет продовольственный кризис, если не решить проблему импорта минеральных удобрений. Об этом сообщила Всеукраинская аграрная рада (ВАР).

«ВАР обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой срочно решить проблему импорта минеральных азотных удобрений. <…> Если срочно не решить эту проблему, в следующем году страна столкнется с сокращением урожайности ключевых культур на 30% и, как следствие, с продовольственным кризисом», — говорится в сообщении, размещенном на странице ВАР в соцсети.

По мнению организации, основной предпосылкой кризиса является запрет на импорт не только аммиачной селитры марки А, которая считается взрывоопасной, но и других, более безопасных азотных удобрений. По оценке ВАР, агросектор Украины полностью зависит от импорта минеральных удобрений и не может предотвратить кризис без его возобновления.