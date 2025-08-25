Украине грозит продовольственный кризис из-за запрета ввоза удобрений — аграрии
15:12 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожайность главных культур на Украине в следующем году снизится на 30%, произойдет продовольственный кризис, если не решить проблему импорта минеральных удобрений. Об этом сообщила Всеукраинская аграрная рада (ВАР).
«ВАР обратилась к премьер-министру Украины Юлии Свириденко и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой срочно решить проблему импорта минеральных азотных удобрений. <…> Если срочно не решить эту проблему, в следующем году страна столкнется с сокращением урожайности ключевых культур на 30% и, как следствие, с продовольственным кризисом», — говорится в сообщении, размещенном на странице ВАР в соцсети.
По мнению организации, основной предпосылкой кризиса является запрет на импорт не только аммиачной селитры марки А, которая считается взрывоопасной, но и других, более безопасных азотных удобрений. По оценке ВАР, агросектор Украины полностью зависит от импорта минеральных удобрений и не может предотвратить кризис без его возобновления.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать