Из-за большого количества осадков в Приморье существует угроза подтоплений - Вильфанд

15:32 Источник: Интерфакс

Сильный дождь прогнозируется в Приморском крае до утра вторника, в разных районах за понедельник и ночь вторника может выпасть от 40% до 100% месячной нормы осадков, существует угроза подтоплений, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня до конца суток, 25 августа, и ночью 26 августа в Приморском крае и в самом Владивостоке ожидается сильный и очень сильный дождь, за 12 часов выпадет до 50 миллиметров. Гроза, ветер до 20 метров в секунду", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что общее количество осадков за сегодняшний день и завтрашнюю ночь может составить 50-120 миллиметров, "это от 40% до месячной нормы осадков". "На реках, которые впадают в Японское море и непосредственно реке Уссури ожидается развитие дождевых паводков с подъемом уровня воды от полуметра до двух метров. Создается угроза подтопления пониженных территорий", - сказал Вильфанд.