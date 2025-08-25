0
0
52
НОВОСТИ

На пятом этапе кольцевых гонок в Москве победила команда LADA Sport ROSNEFT

15:44 25.08.2025

На пятом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в гонке в классе «Супер-Продакшн»,победила команда LADA Sport ROSNEFT. Гонка проходила в минувшие выходные на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Триумфатором московского этапа стал пилот команды Леонид Панфилов, который в субботу завоевал серебро, а в воскресенье улучшил свой результат, уверенно одержав победу. Вслед за Панфиловым в финальной гонке этапа пришел его напарник Андрей Петухов, занявший второе место. В результате LADA Sport ROSNEFT смогла завоевать командный кубок.

Напомним, по итогам пятого этапа РСКГ LADA Sport ROSNEFT с отрывом лидирует в командном зачете класса «Супер-Продакшн». При этом Леонид Панфилов упрочил первую позицию в личном зачете Кубка России по кольцевым гонкам. В самом мощном классе SMP TCR Russia третье место занял дебютант команды 18-летний Артем Северюхин, который проходил подготовку в картинговой молодежной программе LADA Sport ROSNEFT Junior.

Гонки на трассе Moscow Raceway в минувшие выходные проходили в присутствии большого числа болельщиков из Москвы, Московской области и других регионов. Поддержать пилотов LADA Sport ROSNEFT прибыл игрок хоккейного клуба ЦСКА Егор Фатеев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11655
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12019
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11316
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11651
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11628
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11633
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11488
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11670
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11539
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11373

Возврат к списку