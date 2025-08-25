На пятом этапе кольцевых гонок в Москве победила команда LADA Sport ROSNEFT

15:44

На пятом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в гонке в классе «Супер-Продакшн»,победила команда LADA Sport ROSNEFT. Гонка проходила в минувшие выходные на подмосковном автодроме Moscow Raceway. Триумфатором московского этапа стал пилот команды Леонид Панфилов, который в субботу завоевал серебро, а в воскресенье улучшил свой результат, уверенно одержав победу. Вслед за Панфиловым в финальной гонке этапа пришел его напарник Андрей Петухов, занявший второе место. В результате LADA Sport ROSNEFT смогла завоевать командный кубок.

Напомним, по итогам пятого этапа РСКГ LADA Sport ROSNEFT с отрывом лидирует в командном зачете класса «Супер-Продакшн». При этом Леонид Панфилов упрочил первую позицию в личном зачете Кубка России по кольцевым гонкам. В самом мощном классе SMP TCR Russia третье место занял дебютант команды 18-летний Артем Северюхин, который проходил подготовку в картинговой молодежной программе LADA Sport ROSNEFT Junior.

Гонки на трассе Moscow Raceway в минувшие выходные проходили в присутствии большого числа болельщиков из Москвы, Московской области и других регионов. Поддержать пилотов LADA Sport ROSNEFT прибыл игрок хоккейного клуба ЦСКА Егор Фатеев.