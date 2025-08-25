Кабмин разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам — Григоренко

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ разрабатывает второй пакет мер по защите граждан от мошенников, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Сейчас мы уже работаем над вторым пакетом мер. Одна из мер — самозапрет на международные звонки, потому что большинству не звонят по личным каким-то делам или по рабочим из-за границы, а, как правило, большинство мошенников — это заграничные звонки. Это тоже очень эффективная мера», — сказал Григоренко.