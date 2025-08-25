В ХДС обсуждают возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — Der Spiegel

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц изучает возможность выдвижения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Германии в 2027 году. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По оценке издания, такой шаг, с одной стороны, лишал бы Германию важной позиции в ЕС, с другой — позволил бы христианским демократам войти в историю как партии, которая «подарила» бы стране первую женщину-канцлера (Ангела Меркель) и первую женщину-президента. В свою очередь для фон дер Ляйен пост главы государства стал бы достойным завершением политической карьеры, пишет журнал.