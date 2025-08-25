Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
16:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Николай Тимошин.
«В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — сказал он.
