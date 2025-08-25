0
0
82
НОВОСТИ

Береговая охрана занимается поиском пропавшего в Босфоре россиянина

17:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана и спасательные службы Турции проводят операцию по поиску россиянина Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через пролив Босфор.

Как сообщило агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Получив оповещение, полиция и береговая охрана начали поиски.

Как передает агентство Anadolu, спасатели ведут поиски во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме, где был организован заплыв.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 25.08.2025
Спасатели знают, где находится альпинистка Наговицина, объявить ее погибшей не могут
0
31
17:12 25.08.2025
Зеленский обсудит с Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным
0
91
16:32 25.08.2025
Кабмин разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам — Григоренко
0
158
16:12 25.08.2025
В ХДС обсуждают возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — Der Spiegel
0
193
16:00 25.08.2025
Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
0
207
15:44 25.08.2025
На пятом этапе кольцевых гонок в Москве победила команда LADA Sport ROSNEFT
0
215
15:32 25.08.2025
Из-за большого количества осадков в Приморье существует угроза подтоплений - Вильфанд
0
212
15:12 25.08.2025
Украине грозит продовольственный кризис из-за запрета ввоза удобрений — аграрии
0
264
15:00 25.08.2025
Лидер Южной Кореи заявил, что не откажется сотрудничать с Японией из-за проблем прошлого
0
248
14:32 25.08.2025
Почти 80% украинцев не доверяют работе Верховной рады — опрос
0
312

Возврат к списку