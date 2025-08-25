Береговая охрана занимается поиском пропавшего в Босфоре россиянина
17:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Береговая охрана и спасательные службы Турции проводят операцию по поиску россиянина Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через пролив Босфор.
Как сообщило агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Получив оповещение, полиция и береговая охрана начали поиски.
Как передает агентство Anadolu, спасатели ведут поиски во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме, где был организован заплыв.
НОВОСТИ
- 17:32 25.08.2025
- Спасатели знают, где находится альпинистка Наговицина, объявить ее погибшей не могут
- 17:12 25.08.2025
- Зеленский обсудит с Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным
- 16:32 25.08.2025
- Кабмин разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам — Григоренко
- 16:12 25.08.2025
- В ХДС обсуждают возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — Der Spiegel
- 16:00 25.08.2025
- Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
- 15:44 25.08.2025
- На пятом этапе кольцевых гонок в Москве победила команда LADA Sport ROSNEFT
- 15:32 25.08.2025
- Из-за большого количества осадков в Приморье существует угроза подтоплений - Вильфанд
- 15:12 25.08.2025
- Украине грозит продовольственный кризис из-за запрета ввоза удобрений — аграрии
- 15:00 25.08.2025
- Лидер Южной Кореи заявил, что не откажется сотрудничать с Японией из-за проблем прошлого
- 14:32 25.08.2025
- Почти 80% украинцев не доверяют работе Верховной рады — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать