Береговая охрана занимается поиском пропавшего в Босфоре россиянина

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Береговая охрана и спасательные службы Турции проводят операцию по поиску россиянина Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через пролив Босфор.

Как сообщило агентство DHA, информация о происшествии якобы поступила властям через 12 часов после предполагаемого времени исчезновения пловца. Получив оповещение, полиция и береговая охрана начали поиски.

Как передает агентство Anadolu, спасатели ведут поиски во всем проливе, особенно на отрезке между районами Канлыджа и Куручешме, где был организован заплыв.