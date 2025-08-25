0
0
65
НОВОСТИ

Зеленский обсудит с Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным

17:12 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский анонсировал контакты с американской стороной для обсуждения подготовки возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. В понедельник он планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, а в конце недели ожидаются контакты украинской стороны с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

В настоящее время Келлог находится с визитом в Киеве. «Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки относительно возможностей будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской и американской команды, соответственно, тех людей, о которых вы сказали, или частью тех людей (Вэнс, Рубио и Уиткофф — прим. ТАСС)», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 25.08.2025
Спасатели знают, где находится альпинистка Наговицина, объявить ее погибшей не могут
0
31
17:00 25.08.2025
Береговая охрана занимается поиском пропавшего в Босфоре россиянина
0
100
16:32 25.08.2025
Кабмин разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам — Григоренко
0
158
16:12 25.08.2025
В ХДС обсуждают возможность выдвижения фон дер Ляйен на пост президента ФРГ — Der Spiegel
0
193
16:00 25.08.2025
Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
0
207
15:44 25.08.2025
На пятом этапе кольцевых гонок в Москве победила команда LADA Sport ROSNEFT
0
215
15:32 25.08.2025
Из-за большого количества осадков в Приморье существует угроза подтоплений - Вильфанд
0
212
15:12 25.08.2025
Украине грозит продовольственный кризис из-за запрета ввоза удобрений — аграрии
0
264
15:00 25.08.2025
Лидер Южной Кореи заявил, что не откажется сотрудничать с Японией из-за проблем прошлого
0
248
14:32 25.08.2025
Почти 80% украинцев не доверяют работе Верховной рады — опрос
0
312

Возврат к списку