Зеленский обсудит с Келлогом подготовку к возможной встрече с Путиным

Владимир Зеленский анонсировал контакты с американской стороной для обсуждения подготовки возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным. В понедельник он планирует обсудить этот вопрос со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом, а в конце недели ожидаются контакты украинской стороны с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

В настоящее время Келлог находится с визитом в Киеве. «Сегодня будет встреча с Келлогом в продолжение этой тематики, в развитие подготовки относительно возможностей будущих встреч с российской стороной. В конце недели будет встреча украинской и американской команды, соответственно, тех людей, о которых вы сказали, или частью тех людей (Вэнс, Рубио и Уиткофф — прим. ТАСС)», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.