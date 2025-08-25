0
Один человек погиб, двое ранены в Рубежном ЛНР при ударе украинского БПЛА

20:00 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотником по стоянке строительной техники в Рубежном Луганской Народной Республики, в результате один человек погиб, двое получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах республики.

«Сегодня в 14:45 мск вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением БПЛА квадрокоптерного типа по стоянке строительной техники по улице Менделеева в Рубежном. В результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что при ударе украинского БПЛА повреждены три машины. Дальнейшая информация уточняется.

