США хотят сокращать ядерные вооружения вместе с Россией и Китаем — Трамп

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты стремятся к дальнейшему сокращению ядерных вооружений вместе с Россией, а также к подключению Китая к данному процессу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы говорим об ограничении [числа] ядерных вооружений, мы подключим к этому Китай», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме. «У нас больше всех [ядерных вооружений]. Россия на втором месте, а на третьем — Китай», — утверждал Трамп. «Мы бы хотели обеспечить денуклеаризацию», — подчеркнул он.