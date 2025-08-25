0
НОВОСТИ

Прием заявлений на должность главы ВС РФ окончен, заявление Краснова — единственное

21:20 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высшая квалификационная коллегия судей РФ завершила прием заявлений на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщается на сайте коллегии.

«Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации окончен прием заявлений на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации, — говорится в сообщении. — На замещение вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации поступило заявление Краснова Игоря Викторовича — генерального прокурора Российской Федерации».

