В ГД предложили дополнить экзамен для мигрантов нормами общения с женщинами

22:40 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Ксения Горячева направили письмо министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с предложением дополнить экзамен для мигрантов разделом, посвященным «нормам общения с женщинами в России». Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, по данным МВД, в 2024 году было принято 190 тыс. решений об административном выдворении, депортации и реадмиссии, что на 93,8 тыс. больше, чем в 2023 году. В числе причин все чаще фигурируют случаи нарушения общественного порядка, включая «оскорбительное и неуважительное отношение к женщинам, случаи приставаний и домогательств», подчеркивают авторы. «Несмотря на совершенствование практики депортаций и выдворений, необходимо принимать превентивные меры, направленные на формирование у мигрантов базовых знаний о культурных и правовых нормах в отношении женщин», — отмечают авторы.

«Представляется целесообразным дополнить экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства РФ для иностранных граждан обязательным разделом, посвященным нормам общения с женщинами в России. <…> Необходимо внести изменения в постановление правительства РФ от 31.05.2021 № 840, которым утверждены требования к минимальному уровню знаний иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на получение разрешения на работу или патента. Необходимо добавить положение о том, что иностранный гражданин обязан знать нормы общения с женщинами, включая правовые последствия за приставания и домогательства», — говорится в документе.

Иностранные граждане должны быть проинформированы о том, что «любые формы домогательства или навязчивого поведения влекут административную или уголовную ответственность», отмечают авторы.

По словам парламентариев, реализация предложенной инициативы позволит сократить количество конфликтных ситуаций, повысить уровень безопасности и защищенности женщин в общественных местах, укрепить доверие общества к миграционной политике государства. «Дополнение экзамена нормами культурного и правового поведения создаст условия для более успешной интеграции иностранных граждан, а также будет способствовать формированию уважительного отношения к традициям и законам Российской Федерации», — добавили они.

