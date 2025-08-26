Премьер Бельгии выступил против конфискации суверенных активов России

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискация российских суверенных активов, как того желают некоторые страны, является непростым делом и имела бы системные последствия. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», — сказал он, отметив, что активы Центробанка РФ «юридически неприкосновенны». Де Вевер подчеркнул, что если Европа сигнализирует миру о том, что может принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это «будет иметь последствия» и другие страны выведут их из ЕС. «Это будет иметь системные последствия и опасно с правовой точки зрения», — добавил премьер.

«В конце, когда будут идти переговоры о мирном соглашении, с моей точки зрения, можно все будет обсуждать. Но до этого момента, я думаю, умным было бы сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня», — сказал Де Вевер.