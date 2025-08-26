0
0
113
НОВОСТИ

Премьер Бельгии выступил против конфискации суверенных активов России

17:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфискация российских суверенных активов, как того желают некоторые страны, является непростым делом и имела бы системные последствия. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», — сказал он, отметив, что активы Центробанка РФ «юридически неприкосновенны». Де Вевер подчеркнул, что если Европа сигнализирует миру о том, что может принять политическое решение о конфискации суверенных средств, то это «будет иметь последствия» и другие страны выведут их из ЕС. «Это будет иметь системные последствия и опасно с правовой точки зрения», — добавил премьер.

«В конце, когда будут идти переговоры о мирном соглашении, с моей точки зрения, можно все будет обсуждать. Но до этого момента, я думаю, умным было бы сохранять ситуацию таковой, какова она сегодня», — сказал Де Вевер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 26.08.2025
Задолженность населения по ипотеке в июле выросла на 0,7%, до 22,3 трлн руб. — ЦБ
0
93
17:12 26.08.2025
Председателю СК Бастрыкину продлили срок полномочий
0
156
16:32 26.08.2025
Госдолг Украины за июль вырос на $1,29 млрд
0
198
16:12 26.08.2025
Лидер партии Reform UK намерен отменить акт о правах человека ради борьбы с нелегалами
0
226
16:00 26.08.2025
Более 1 тыс. га лесов выгорело на Херсонщине, большая часть из-за ударов ВСУ — Сальдо
0
225
15:32 26.08.2025
Право пользования жилым помещением могут проверять перед регистрацией мигрантов в РФ
0
251
15:12 26.08.2025
В приграничных школах с высоким уровнем безопасности учеба будет проходить очно — Кравцов
0
270
15:00 26.08.2025
Экс-главком ВСУ Залужный предлагает изучать в школах «подвиг» неонацистов «Азова»*
0
323
14:32 26.08.2025
Мерц заявил о готовности ужесточить санкции, если не состоится встреча Путина с Зеленским
0
350
14:12 26.08.2025
Трамп четыре раза пытался позвонить Моди, но тот отклонял разговор — СМИ
0
396

Возврат к списку