0
0
140
НОВОСТИ

США приостановили выдачу большинства видов американских виз для палестинцев — NYT

10:32 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты временно прекратили выдачу значительного числа видов американских лиц для граждан Палестины. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, соответствующее распоряжение было разослано Госдепартаментом США в американские посольства и консульства 18 августа, спустя день после того, как американское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке выдачи гостевых виз жителям сектора Газа.

Приостановка в одобрении виз затрагивает всех обладателей паспорта палестинского государства, но не касается палестинцев, имеющих двойное гражданство. Ограничения распространяются на просителей студенческих и деловых виз, а также разрешений на въезд для получения медицинских услуг. Информации о причине принятия данного решения американскими властями пока не приводится.

29 августа Госдепартамент США отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам Палестинской национальной администрации в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 01.09.2025
ВС РФ «разрезали» группировку ВСУ на краснолиманском направлении — Кимаковский
0
37
11:05 01.09.2025
В Индии с нетерпением ждут визита Путина в декабре — Моди
0
78
11:00 01.09.2025
Колумбийских наемников вербовали в состав ВСУ под видом трудоустройства в Европе
0
91
10:20 01.09.2025
Украина не упомянута в Тяньцзиньской декларации ШОС
0
179
10:05 01.09.2025
Около 500 человек погибли, 1 тыс. пострадала из-за землетрясения в Афганистане
0
180
10:00 01.09.2025
НАТО распалась бы, если бы Германия не увеличила расходы на оборону, считает Мерц
0
187
09:58 01.09.2025
В Сбере стартовал сезон осенних стажировок
0
172
09:32 01.09.2025
Встреча премьеров стран ШОС пройдет в ноябре в Москве — Путин
0
209
09:20 01.09.2025
Экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн, растет ее влияние — Си Цзиньпин
0
276
09:05 01.09.2025
Путин пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания ШОС
0
280

Возврат к списку