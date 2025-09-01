США приостановили выдачу большинства видов американских виз для палестинцев — NYT

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты временно прекратили выдачу значительного числа видов американских лиц для граждан Палестины. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее сведениям, соответствующее распоряжение было разослано Госдепартаментом США в американские посольства и консульства 18 августа, спустя день после того, как американское внешнеполитическое ведомство объявило о приостановке выдачи гостевых виз жителям сектора Газа.

Приостановка в одобрении виз затрагивает всех обладателей паспорта палестинского государства, но не касается палестинцев, имеющих двойное гражданство. Ограничения распространяются на просителей студенческих и деловых виз, а также разрешений на въезд для получения медицинских услуг. Информации о причине принятия данного решения американскими властями пока не приводится.

29 августа Госдепартамент США отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам Палестинской национальной администрации в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.