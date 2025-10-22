Иностранный легион ВСУ переброшен в Харьковскую область как заградотряд — силовики РФ
09:20 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинское командование перебрасывает в Харьковскую область подразделения иностранного легиона для недопущения бегства солдат ВСУ. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
«На харьковском направлении из-за длительного нахождения на позициях, отсутствия ротации и снабжения подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады теряют боевую устойчивость и бегут с занимаемых позиций под натиском бойцов „Севера“. Украинское командование в срочном порядке перебрасывает подразделения иностранного легиона для удержания позиций и недопущения бегства солдат ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщали, что более десятка колумбийских наемников уничтожены у Отрадного Харьковской области.
НОВОСТИ
- 10:20 22.10.2025
- Автомобиль скорой помощи с беременной перевернулся на трассе в Новосибирской области
- 10:05 22.10.2025
- Протесты около гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки — ТВ
- 10:00 22.10.2025
- Более 160 тыс. абонентских номеров приостановлены за сдачу аккаунтов в аренду — МВД РФ
- 09:32 22.10.2025
- Водительские права в РФ перестанут автоматически продлеваться с 2026 года
- 09:05 22.10.2025
- Трамп заявил, что определяет, ехать ли на встречу с Путиным, решение не принято
- 09:00 22.10.2025
- За ночь над регионами России уничтожены 33 украинских БПЛА
- 23:00 21.10.2025
- Генсек НАТО срочно отправляется в Вашингтон на встречу с Трампом
- 20:20 21.10.2025
- В Лувре подсчитали примерный ущерб от ограбления 19 октября
- 19:50 21.10.2025
- ЕС и Киев разрабатывают план урегулирования из 12 пунктов - Bloomberg
- 19:20 21.10.2025
- С начала конфликта Украина получила от ЕС помощь на 178 миллиардов евро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать