0
0
189
НОВОСТИ

Трамп заявил, что определяет, ехать ли на встречу с Путиным, решение не принято

09:05 22.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что определяет, ехать ли на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, решение пока не принято.

«Я не хочу понапрасну проводить встречу, я не хочу понапрасну тратить время. Посмотрим, что произойдет», — сказал он во вторник во время общения с журналистами в Белом доме. «Мы пока не приняли решение», — подчеркнул Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 22.10.2025
Автомобиль скорой помощи с беременной перевернулся на трассе в Новосибирской области
0
0
10:05 22.10.2025
Протесты около гостиницы с мигрантами в Дублине переросли в беспорядки — ТВ
0
42
10:00 22.10.2025
Более 160 тыс. абонентских номеров приостановлены за сдачу аккаунтов в аренду — МВД РФ
0
69
09:32 22.10.2025
Водительские права в РФ перестанут автоматически продлеваться с 2026 года
0
130
09:20 22.10.2025
Иностранный легион ВСУ переброшен в Харьковскую область как заградотряд — силовики РФ
0
145
09:00 22.10.2025
За ночь над регионами России уничтожены 33 украинских БПЛА
0
177
23:00 21.10.2025
Генсек НАТО срочно отправляется в Вашингтон на встречу с Трампом
0
672
20:20 21.10.2025
В Лувре подсчитали примерный ущерб от ограбления 19 октября
0
731
19:50 21.10.2025
ЕС и Киев разрабатывают план урегулирования из 12 пунктов - Bloomberg
0
727
19:20 21.10.2025
С начала конфликта Украина получила от ЕС помощь на 178 миллиардов евро
0
751

Возврат к списку