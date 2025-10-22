Трамп заявил, что определяет, ехать ли на встречу с Путиным, решение не принято

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что определяет, ехать ли на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, решение пока не принято.

«Я не хочу понапрасну проводить встречу, я не хочу понапрасну тратить время. Посмотрим, что произойдет», — сказал он во вторник во время общения с журналистами в Белом доме. «Мы пока не приняли решение», — подчеркнул Трамп.