Холера унесла более 6 600 жизней в 2025 г., число смертей стабильно растет — ВОЗ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холера свирепствует в 32 странах и унесла более 6 600 жизней в 2025 году. Число смертей последовательно растет уже несколько лет, говорится в совместной статье президента Замбии Хакаинде Хичилемы и гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса.

«Сегодня холера свирепствует в 32 странах, и за период с начала года эта болезнь унесла более 6 600 жизней, что уже превысило число умерших от холеры за весь прошлый год (6 000), при том что в прошлом году от холеры умерло вдвое больше людей, чем в 2023 году», — отмечается в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

«Наиболее масштабные вспышки холеры происходят в Африке, где в большинстве случаев вооруженные конфликты способствуют ускоренному распространению болезни и препятствуют усилиям по борьбе с ней, — указывают авторы материала. — Холера продолжает распространяться не вследствие отсутствия научных знаний или решений, а потому что лидеры оказались неспособны к решительным и быстрым действиям в условиях кризиса».

В статье подчеркивается, что холера почти всегда поражает беднейшие страны и самое обездоленное население, в связи с чем она «не вызывает большого интереса у производителей вакцин — для них это малоприбыльный рынок». «В условиях роста частоты и масштабов вспышек холеры резервы вакцин могут быть задействованы только для локализации вспышек, но не для проведения кампаний по профилактике в районах, подверженных риску холеры», — указано в материале.