Навальный начал сам писать в соцсетях
17:30 19.09.2020 Источник: Интерфакс
Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о своём восстановлении в больнице Charite в Германии, сообщил, что чувствует себя лучше и уже может ходить.
"Давайте расскажу, как идёт мое восстановление. Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая (...) Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", - написал он на своей странице в Инстаграм.
Навальный также сообщил, что "совсем недавно не узнавал людей и не понимал, как разговаривать".
По словам оппозиционера, в первые дни после выхода из комы у него были проблемы с памятью.
"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить своё отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", - добавил он.
Навальный отметил, что восстановление ещё будет продолжаться: "Много проблем ещё предстоит решить, но потрясающие врачи университетской Берлинской клиники "Шарите" решили главную. Они превратили меня из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества - человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки".
На фото, опубликованном на странице оппозиционера, Навальный идёт по лестнице в больнице.
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