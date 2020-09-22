Сноуден согласился выплатить США $5 млн с продажи книги - CNN
09:20 22.09.2020 Источник: РБК
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству Соединенных Штатов по иску Минюста более $5 млн из средств, полученных с продаж его книги «Личное дело», а также за публичные выступления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.
Книга Сноудена «Личное дело» (Permanent Record) вышла в прошлом году. Министерство юстиции США считает, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые Сноуден подписывал, работая с ЦРУ и АНБ.
В иске утверждается, что Сноуден опубликовал свою книгу, не передав ее в ЦРУ и АНБ для предварительного просмотра, что противоречит обязательствам, которые он на себя взял. Поэтому ведомство потребовало вернуть властям США все доходы, полученные от продажи «Личного дела».
По данным CNN, Сноуден заработал на своей книге около $4,2 млн. Также он получил плату в размере $1,03 млн за 56 выступлений. Согласно судебным материалам, во время этих выступлений он раскрывал секретную информацию. РБК
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