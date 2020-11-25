Вопрос о "Свидетелях Иеговы" был рассмотрен, организация осталась запрещенной - Песков
14:12 25.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация вокруг деятельности "Свидетелей Иеговы" в России рассматривалась после поручения президента РФ Владимира Путина на этот счет, организация осталась в числе запрещенных. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вопрос [по теме "Свидетелей Иеговы"] был рассмотрен после того, как президенту задавались соответствующие вопросы, никаких изменений в законодательство не последовало", - констатировал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ведется ли работа над отменой запрета этого религиозного объединения.
"По-прежнему организация остается запрещенной в РФ, входит в список запрещенных организаций, поэтому большего здесь сказать нечего", - подчеркнул Песков.
Минюст России в августе 2017 года включил "Свидетелей Иеговы" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных объединений в список запрещенных в стране организаций. Верховный суд РФ удовлетворил исковые требования Минюста о ликвидации организации 20 апреля 2017 года.
В декабре 2018 года на заседании СПЧ президенту РФ пожаловались, в частности, на случаи необоснованного, по мнению ряда правозащитников, преследования участников запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы". Пресс- секретарь главы государства позднее сообщал, что одно из поручений президента по итогам заседания СПЧ будет касаться этой темы. В феврале 2019 года Путин рекомендовал Верховному суду РФ "провести работу, направленную на обобщение судебной практики по рассмотрению судами дел о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях".
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