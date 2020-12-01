С начала года в РФ заразились ВИЧ почти 50 тысяч человек
16:12 01.12.2020 Источник: Эхо Москвы
ВИЧ в России с начала года заразились почти 50 тысяч человек. Такие данные привели в Роспотребнадзоре.
Прирост числа заражений пошел на спад, уверяют санитарные врачи. За первые 10 месяцев этого года вирус иммунодефицита выявляли на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.
ВИЧ-инфекция диагностировалась преимущественно у россиян в возрасте от 30 до 49 лет. Это две трети всех новых случаев.
Роспотребнадзор сообщает о смене подходов в лечении людей с ВИЧ. Антиретровирусную терапию получают три четверти зараженных, которые наблюдаются у специалистов. Ведомство Анны Поповой обращает внимание и на положительную динамику в мире. Количество новых случаев за десятилетие снизилось на четверть, а смертей от СПИД стало меньше на треть.
Проверку эффективности мер помощи инфицированных ВИЧ проводит Счетная палата. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что в России с ВИЧ живут более одного миллиона человек. По его данным, у них в 4 раза выше вероятность заразиться коронавирусом. Об этом Кудрин написал в своем микроблоге в Твиттере. Эхо Москвы
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