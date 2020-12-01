С начала года в РФ заразились ВИЧ почти 50 тысяч человек

16:12 Источник: Эхо Москвы

ВИЧ в России с начала года заразились почти 50 тысяч человек. Такие данные привели в Роспотребнадзоре.

Прирост числа заражений пошел на спад, уверяют санитарные врачи. За первые 10 месяцев этого года вирус иммунодефицита выявляли на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.

ВИЧ-инфекция диагностировалась преимущественно у россиян в возрасте от 30 до 49 лет. Это две трети всех новых случаев.

Роспотребнадзор сообщает о смене подходов в лечении людей с ВИЧ. Антиретровирусную терапию получают три четверти зараженных, которые наблюдаются у специалистов. Ведомство Анны Поповой обращает внимание и на положительную динамику в мире. Количество новых случаев за десятилетие снизилось на четверть, а смертей от СПИД стало меньше на треть.

Проверку эффективности мер помощи инфицированных ВИЧ проводит Счетная палата. Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что в России с ВИЧ живут более одного миллиона человек. По его данным, у них в 4 раза выше вероятность заразиться коронавирусом. Об этом Кудрин написал в своем микроблоге в Твиттере. Эхо Москвы