Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с самосвалом и военными автобусами в Подмосковье
16:12 11.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самосвал врезался в колонну автобусов Минобороны РФ на Новорижском шоссе в Подмосковье, в результате ДТП пострадали не менее 8 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В районе храма Александра Невского в Подмосковье грузовик врезался в колонну автобусов, принадлежащую Минобороны РФ. В результате пострадали не менее восьми человек. Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи", - сказал собеседник агентства.
Два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП с военной колонной, в которую врезался самосвал в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Общее число пострадавших 10. Двое из них погибли, восемь получили травмы. Трое находятся в очень тяжелом состоянии", - сказал источник. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие - военнослужащие.
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