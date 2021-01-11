Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с самосвалом и военными автобусами в Подмосковье

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самосвал врезался в колонну автобусов Минобороны РФ на Новорижском шоссе в Подмосковье, в результате ДТП пострадали не менее 8 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В районе храма Александра Невского в Подмосковье грузовик врезался в колонну автобусов, принадлежащую Минобороны РФ. В результате пострадали не менее восьми человек. Пять автобусов получили повреждения. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи", - сказал собеседник агентства.

Два человека погибли и восемь пострадали в результате ДТП с военной колонной, в которую врезался самосвал в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Общее число пострадавших 10. Двое из них погибли, восемь получили травмы. Трое находятся в очень тяжелом состоянии", - сказал источник. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие - военнослужащие.



