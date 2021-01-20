Для улучшения транспортной ситуации в Ленинском округе Подмосковья дополнительно выделено 9 автобусов

20:23

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приняло дополнительные меры для улучшения транспортной ситуации в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе.

С 21 января на маршрут №367 будет направлено еще 7 дополнительных автобусов малого класса. С 19 января на этом маршруте было добавлено 2 автобуса большого класса. Суммарно на маршруте будут работать 22 автобуса в час пик и 20 - в межпиковое время.

Отметим, что это позволит сократить очереди на посадку и жители не будут стоять на улице в ожидании транспорта. Однако основная причина возникновения очередей в дорожной ситуации: снегопады и ДТП. Сегодня на Володарском шоссе фура перекрыла полосу в сторону Молоково, что привело к ухудшению дорожно-транспортной ситуации и пробкам. При этом выпуск автобусов на маршруте был полный, однако транспорт ходил по фактическому расписанию. Автобусы не успевали разворачиваться и производить посадку.

Кроме того, ситуацию осложняет неправильно припаркованные личные автомобили, которые мешают проезду автобусов. В связи с чем в ночное время в ЖК будут направлены эвакуаторы. Также с 21 января будет изменен режим работы светофора: на выезде из ЖК в пиковое время фаза движения транспорта увеличится до 26 секунд.

Отметим, что для улучшения транспортной ситуации в районе ЖК «Пригород Лесное» запланирована реконструкция Каширского и Володарского шоссе. В настоящий момент ведётся разработка проектной документации по реконструкции участка Володарского шоссе с расширением до 4 -6 полос и обустройством боковых проездов. Проектирование завершится в первой половине 2021 года. Реконструкцию дороги планируется выполнить в 2021 - 2022 годах. Также в этом году будет выполнена корректировка проектной документации по реконструкции Каширского шоссе.