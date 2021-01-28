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НОВОСТИ

Иран заявил об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе - ТВ

15:12 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти объявили в четверг об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Согласно заявлению ОАЭИ, "одна тысяча центрифуг [для обогащения урана] была установлена на объекте в Натанзе в течение трех месяцев".

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