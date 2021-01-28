Иран заявил об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе - ТВ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти объявили в четверг об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Согласно заявлению ОАЭИ, "одна тысяча центрифуг [для обогащения урана] была установлена на объекте в Натанзе в течение трех месяцев".